Цветовод со стажем рассказал о правилах ухода за комнатной кислицей

Выращивая кислицу, помните о том, что она очень любит солнце, однако не прямые солнечные лучи, а слегка притененные. Нежные листики очень чувствительны, и их нужно беречь.

Не выставляем кислицу на северную часть дома, там мало света и прохладно для такого изящного растения. От нехватки света черенки вытянутся, листья станут мельче.

Полив - обязательно должен быть обильным и регулярным. При этом растения также нужно постоянно опрыскивать по листьям.

Особенно важна эта процедура во время активного развития, это период весна-осень.

Поливайте грунт, не дожидаясь полного высыхания. Но застой воды тоже надо исключить.

После прихода зимних холодов нужно уменьшить частоту поливов и их объем.