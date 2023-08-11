Садовод со стажем назвал подкормки для садовых деревьев осенью

Деревья и кусты в саду надо подготовить к зимовке. В этом поможет осенняя подкормка.

Яблони и груши удобряем после сбора урожая. На каждое дерево идет полтора стакана суперфосфата и стакан сульфата калия.

Вишню и черешню кормим в сентябре. На одно дерево уходит стакан суперфосфата и 3 больших ложки сульфата калия.

Смородина нуждается в такой подкормке: пол стакана суперфосфата, 2/3 стакана сульфата калия. Даем удобрение в конце сентября или начале октября.

Второй раз кусты кормят в конце октября. Нужно положить под куст пол ведра перепревшего навоза.