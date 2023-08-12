Путь к миллиону: история индийского попрошайки, ставшего долларовым миллионером

Попрошайничая на улицах Мумбаи, он стал долларовым миллионером, накопив значительное состояние, которое вынуждает задуматься о том, как взглянуть на предубеждения и переоценить наши взгляды на благосостояние и успех.

Бхарат Джайн оказался на улицах Мумбаи, когда не смог найти стабильную работу. Он стал просить милостыню, проводя на этом по 10-12 часов в день.

Хотя это может показаться странным, его неустраивающая финансовая ситуация и отсутствие альтернативной возможности заставили его попробовать свои силы в этой непривычной для него сфере.

За месяц Бхарат собирает около 900 долларов, что эквивалентно приблизительно 88 тысячам рублей. Постепенно он начал накапливать финансовые сбережения, и в итоге его общее состояние оценивается в миллион долларов, что составляет примерно 99 миллионов рублей.

Но даже после достижения такого финансового успеха, Бхарат продолжает заниматься попрошайничеством. Вместо того чтобы полностью оставить свою предыдущую деятельность, он решил использовать свой доход и вложить его в недвижимость.

Благодаря своим финансовым накоплениям, он приобрел двухкомнатную квартиру и два магазина, которые он сдает в аренду за 363 доллара (36 тысяч рублей) в месяц.