ВОЗ заявил о возвращении коронавируса

ВОЗ бьет тревогу: по данным Всемирной организации здравоохранения, количество заражений резко пошло в гору. За последний месяц число зарегистрированных случаев заражения этой инфекцией в мире выросло на 80 процентов.

В частности, с 10-го июля по 10-е августа зафиксировано более 1,5 миллиона новых случаев заражения коронавирусом. Но на 57 процентов к предыдущему месяцу сократилось число летальных исходов от этой болезни.

По данным организации, по планете сейчас распространяется новый штамм коронавируса - EG.5 «эрис», это разновидность «омикрона».

«Эрис» уже выявили в 51 стране, в том числе - в России. По оценке ВОЗ, присущие этому варианту характеристики EG.5 могут вызвать рост заболеваемости и "стать доминирующим в ряде стран или даже во всем мире".