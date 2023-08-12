ГАИ ищет свидетелей смертельного ДТП в Бобруйске, где погибла женщина под колесами авто

Как уточняет Могилевонлайн, 4-го августа 61-летний водитель Rover в 19.30 ехал по улице Платона Головача в Бобруйске.

Во время поворота налево на улицу Бахарова водитель совершил наезд на 66-летнюю пенсионерку, пересекавшую проезжую часть трассы по регулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшая умерла в больнице.

Госавтоинспекция обратилась к гражданам, которые могли стать очевидцами ДТП либо располагают информацией или записями с видеорегистраторов, сообщить об этом, познонив по номеру телефона 80225-59-01-99 или 102.