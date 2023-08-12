Лось под Пинском завяз в болоте, ему на помощь пришли спасатели

Спасатели помогли лосю, увязшему в болотистой местности под Пинском. Как сообщает МЧС, сообщение о случившемся на линию «101» поступило 11-го августа в 09-26.

Подразделения МЧС в считанные минуты прибыли к месту вызова. Как оказалось, сохатый попал в болотистую местность в пойме реки Пина.

По словам спасателя Александра Федоровича, сотрудники МЧС, оценив обстановку, решили спасать зверя с помощью пожарного рукава. Обвязали животное и освободили из "ловушки".

Лось передан представителям Пинской горрайинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды. Животное отпустят в лес.