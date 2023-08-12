Психолог Марк Бартон рассказал, какие черты характера у женщин нравятся мужчинам

Семейный психолог Марк Бартон на своем YouTube-канале раскрыл 3 секрета женщин, которые нравятся абсолютно всем мужчинам, сообщает Супер.ру.

В первую очередь специалист отметил, что она всегда должна оставаться женщиной.

Каким бы сильным ни был мужчина, если он видит напротив себя психологически "мужчину в юбке", безусловно, будут конфликты, — объяснил эксперт. Переступать при этом через себя не нужно, достаточно просто позволить мужчине чувствовать себя сильным.

Еще один секрет - большая степень благодарности. По словам психолога, очень важно осознавать свою значимость. Даже если, к примеру, партнер еще не зарабатывает достаточно, не надо прибегать к методам невротичной женщины и упрекать его в этом. Благодарить партнера надо даже за простое объятие.

Женщина также будет нравиться любому мужчине, когда научится понимать и принимать его образ мышления, считает Бартон. Таких девушек, по словам специалиста, буквально будут носить на руках.