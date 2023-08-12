Геронтолог Новоселов назвал общую причину смерти Ирины Мирошниченко и Веры Васильевой

В нынешнем августе Россия потеряла сразу несколько народных актеров и других знаменитостей, сообщает СтарХит. В начале месяца ушли из жизни 98-летняя актриса Юлия Борисова, ее 97-летняя подруга и коллега Вера Васильева, 81-летняя артистка Ирина Мирошниченко.

Кроме того, умерли 90-летний композитор Александр Колкер и 73-летний известный переводчик 90-х Леонид Володарский.

Врач, геронтолог Валерий Новоселов считает, что никакой мистики в уходе звезд нет.

Их свела в могилу жара. Ученые давно говорят о взаимосвязи высокой температуры и избыточной смерти. Скажем, лишь в одной Италии за последний месяц зафиксировано 3134 таких случая. В России же ярким примером стал злополучный 2010-й, когда в 31-м регионе страны значительно возросла смертность, преимущественно среди пожилых людей, — поделился специалист.

По словам Новоселова, у здорового и молодого человека с переменой климата происходит довольно быстрая адаптация организма. У пожилых, а тем более стариков, при резком повышении температуры организм не может перестроиться.