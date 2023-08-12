Доктор Кореневич назвала популярные продукты, способные привести к диабету

Российский доктор Анна Кореневич перечислила популярные продукты, способные привести к сахарному диабету. По словам эксперта, неправильное питание - одна из основных причин появления онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

Врач уточнила, что уровень глюкозы в крови повышают хлебобулочные изделия, полуфабрикаты, белый рис, колбаса и консервы.

В 70 процентах случаев диабета причина в несбалансированном питании, когда человек потребляет много рафинированных углеводов, — отметила медик.

Она в связи с этим призвала ввести в меню побольше полезных овощей и фруктов, а также - орехи, цельнозерновые продукты.