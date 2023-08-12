Любовь Казарновская объяснила популярность певца SHAMAN у соотечественников

Оперная российская певица Любовь Казарновская объяснила причину популярности певца SHAMAN (Ярослав Дронов), сообщает Газета.ру со ссылкой на News.ru.

По мнению звезды оперной сцены, Дронов сумел подобрать к россиянам код, хорошо считав текущее время.

У нас нет права говорить, хорошо это либо плохо. У него большой круг поклонников, которые уверены, что он талант, который нужен стране. Он подобрал код, — сказала артистка.

По ее мнению, творческий путь SHAMAN покажет, как долго продлится его успех. Казарновская полагает, что слушатели сейчас хотят не лирики, они нуждаются в песнях про внутреннюю мобилизованность. А также декларирования, что «я — русский».