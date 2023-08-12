В Беларуси установлен новый размер удержания с нанимателей средств для выплаты зарплаты

С 1 августа размер БПМ для трудоспособного населения был скорректирован и установлен с учетом цен июня. По 31 октября включительно этот показатель будет равен 403 рубля 94 коп. Как пояснили в Минтруда, 1,5 размера БПМ для трудоспособного населения высчитывается по формуле 403 руб. 94 коп. х 1,5 = 605 руб. 91 коп.

Напомним, норматив бронирования в 2023 году меняется уже в 7-й раз: с 1 февраля с пересмотром БПМ он вырос до 565 руб. 71 коп., с 10 февраля после индексации прибавил до 570 руб. 24 коп.

Очередные корректировки дважды проводились в мае: после пересмотра БПМ с 1 числа норматив повысился до 584 руб. 30 коп., с 12 мая проиндексирован до 586 руб. 64 коп. Последующие изменения, как отмечалось выше, были 9 июня и 1 августа.