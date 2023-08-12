Дурные привычки и неведомые тайные покровители Владимира Высоцкого

Поскольку в результате вышеупомянутой аварии, произошедшей по вине Высоцкого на Ленинском проспекте в Москве 1 января 1980 года, пострадал его друг Валерий Янклович, инцидент можно было интерпретировать как «Нарушение правил безопасности движения автотранспорта с причинением легкого телесного повреждения» – статья 212, срок лишения свободы до двух лет.

Однако артист отделался тем, что заплатил деньги за ремонт троллейбуса, в который он врезался.

При этом надо отметить, что это ДТП было у Владимира Высоцкого далеко не первым. Артист питал страсть к автомобилям и лихой езде со скоростью 200 километров в час, так что на его счету было несколько вдребезги разбитых машин.

Помимо лихачества на дороге, Владимир Высоцкий был известен пагубным пристрастием к алкоголю и наркотикам.

Административная ответственность за незаконное приобретение наркотических средств появилась в Советском Союзе в 1974 году. Более того, если бы артиста поймали с поличным, ему бы пришлось доказывать, что наркотики были приобретены им для себя, а не с целью сбыта – уголовная статья 224, до одного года лишения свободы.

До сих пор остается загадкой, почему в ряде случаев КГБ и правоохранительные органы закрывали глаза на проступки Владимира Высоцкого. Исследователи выдвигают разные версии.

Например, Перевозчиков высказывает предположение, что от ответственности за несанкционированные заграничные турне артиста оберегало влияние его супруги Марины Влади: «…Разрешение на выезд за рубеж Высоцкий получил в 1973 году по личному распоряжению Л. Брежнева, к которому по просьбе М. Влади обратился главный коммунист Франции Ж. Марше.

Если бы Высоцкого позднее вдруг перестали выпускать во Францию, молчать бы М. Влади не стала, и советские власти получили бы еще одну проблему», – отмечает он.

Что же касается оправдательного решения по «ижевскому делу», другой исследователь Марк Цыбульский предполагает, что артист мог прибегнуть к крайней мере и обратиться за покровительством к дочери генсека Галине Брежневой, которую он хорошо знал.

Также многие источники отмечают симпатию, которую испытывали к Высоцкому сами сотрудники комитета госбезопасности, где у артиста было гораздо больше почитателей, чем врагов.

Есть мнение, что особенно высоко в КГБ ценили цикл его фронтовых песен, за который ему многое прощалось.