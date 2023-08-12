СССР мог быть назван по-другому: слова из названия которые были вычеркнуты

Свое согласие дали белорусы, русские, украинцы и представители Закавказья. Еще две республики (Бухарская и Хорезмская) были согласны присоединиться чуть позже.

Заседание о создании новой страны проходило с участием всех представителей республик в Большом театре в Москве. В ходе обсуждения и голосования за создание Советского Союза были убраны два слова. Это Европы и Азии. В первоначальном варианте термин СССР расшифровывался, как Союз Советских Социалистических Республик Европы и Азии.

Потом аббревиатура была сокращена. В документах появилось новое понятие - Мировая республика Советов. Большевики думали, что в этот союз вступят социалистические государства, которые расположились в разных уголках планеты.

Первым на съезде в честь создания СССР выступил Иосиф Сталин. Он подверг резкой критике царский режим, и внес предложение проголосовать за объединение четырех республик в одну единую державу. На этом важном заседании была в основном молодежь, которая составляла девяносто процентов.

Процесс мирового признания Советского Союза продлился почти два десятка лет. Почти перед самой войной с нацистской Германией СССР стал общепризнанной страной на международной политической арене.

После образования ООН только три республики были приняты в состав организации - Россия, Белоруссия и Украина. В 1991 году держава прекратила свое существование. Эпопея СССР закончилась.

«За» высказались все присутствующие граждане. В итоге были приняты два важных документа - декларация об образовании советского государства и специальный договор, выступающий в качестве временной конституции.