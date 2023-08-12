Почти все усыновленные граждане Японии это взрослые мужчины, а не маленькие дети

История усыновления взрослых началась не вчера, а сотни лет назад, когда Япония начала устанавливать новый порядок наследования семейного состояния после смерти старшего члена семьи. Традиционно ценности передавались по мужской линии, начиная с самого старшего сына.

Если в семье не было мальчиков, допускалось наследование имущества приемными сыновьями, поэтому семьи, где были только девочки начали усыновлять мальчиков, чтобы они могли продолжать вести дела и наследовать имущество.

Сегодня традиции практически сохранились — как в традиционном японском браке по расчету.

Муж дочери берет ее фамилию и становится для родителей жены зятем и сыном одновременно. Таких мужчин называют мукоёси. Стоит отметить, что совранная японская история знает компании, которые «выжили» только благодаря такому странному усыновлению.

Кроме того, сегодня есть фирмы, которые специализируются на найме для корпораций «добровольцев» на усыновление.

Многие бизнес-компании благодарны таким фирмам и, один из самых ярких примеров, Toyota Motor Corporation, основанная в 1937 году. Кстати, компанию Suzuki Motor также возглавляют сегодня приемные сыновья (даже сегодняшний управляющий компанией является четвертым приемным сыном).

Исследователи говорят, что традиция «взрослого усыновления» в Японии вряд ли когда-то исчезнет.

С одной стороны, законы этой страны сильно изменились после Второй Мировой войны, с другой — общество очень трепетно относится к старинным традициям и с большего соблюдает их. Кроме того, Япония сегодня сильно страдает от кризиса старения населения.