Царь-рыба калуга, достигавшая весом в тонну, и другие сибирские пресноводные гиганты оказались на грани вымирания

Из-за бурной индустриализации и отлова рыбы в Советское время в промышленных масштабах как минимум два вида гигантских рыб оказались под угрозой исчезновения. Расскажем о них подробно.
Таймень – самая большая рыба из семейства лососёвых. Еще восемьдесят лет назад рыбаки вылавливали рыбу длиной до 2 метров и весом до 100 килограммов.
Этот вид обитает только в реках с кристально чистой водой от Урала до Якутии. Таймень не мигрирует в море в отличие от других лососёвых.
В 1940-х годах был зафиксирован случай, когда в Якутии был пойман таймень-великан весом 105 килограммов.
Сегодня таймень не водится в реке Печора.
Его практически нет в реках Предуралья. Раньше рыба обильно водилась в Ангаре и Байкале. В 20 веке на Ангаре было построено четыре Гидроэлектростанции. Это сказалось на экологии и среде обитания тайменя. Он практически исчез.
Калуга – царь-рыба. Это настоящий пресноводный монстр, который обитает на реке Амур и её притоках, в прибрежных водах Охотского моря.
Его размеры впечатляют. На некоторых фото начала 20 века можно увидеть пойманных рыб длиной около 6 метров и весом до 1 тонны.
Эта рыба активно отлавливалась и в Советской России и в китайской части Амура. Из-за этого ее популяция сильно сокращалась с огромной скоростью.
В 1958 году отлов был запрещен, а в 1991 году – вновь открыт. Это привело к сокращению популяции и новому запрету отлова в 2000 году.
По оценкам исследователей на планете осталось не более 2 тысяч калуг старше двух лет.
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