Царь-рыба калуга, достигавшая весом в тонну, и другие сибирские пресноводные гиганты оказались на грани вымирания

Из-за бурной индустриализации и отлова рыбы в Советское время в промышленных масштабах как минимум два вида гигантских рыб оказались под угрозой исчезновения. Расскажем о них подробно.

Таймень – самая большая рыба из семейства лососёвых. Еще восемьдесят лет назад рыбаки вылавливали рыбу длиной до 2 метров и весом до 100 килограммов.

Этот вид обитает только в реках с кристально чистой водой от Урала до Якутии. Таймень не мигрирует в море в отличие от других лососёвых.

В 1940-х годах был зафиксирован случай, когда в Якутии был пойман таймень-великан весом 105 килограммов.

Сегодня таймень не водится в реке Печора.

Его практически нет в реках Предуралья. Раньше рыба обильно водилась в Ангаре и Байкале. В 20 веке на Ангаре было построено четыре Гидроэлектростанции. Это сказалось на экологии и среде обитания тайменя. Он практически исчез.

Калуга – царь-рыба. Это настоящий пресноводный монстр, который обитает на реке Амур и её притоках, в прибрежных водах Охотского моря.

Его размеры впечатляют. На некоторых фото начала 20 века можно увидеть пойманных рыб длиной около 6 метров и весом до 1 тонны.

Эта рыба активно отлавливалась и в Советской России и в китайской части Амура. Из-за этого ее популяция сильно сокращалась с огромной скоростью.

В 1958 году отлов был запрещен, а в 1991 году – вновь открыт. Это привело к сокращению популяции и новому запрету отлова в 2000 году.

По оценкам исследователей на планете осталось не более 2 тысяч калуг старше двух лет.