СССР стал первой страной рабочих и крестьян, открыв гражданам огромные возможности и перспективы

30 декабря 1922 года на территории 1/6 части планеты родилось новое государство - Союз Советских Социалистических Республик.

Большой интерес у народов мира вызвало уже само имя новой страны – СССР. Это не случайно: народы после победы пролетарской революции обрели новый государственный статус – республики, сообщает автор канала "Про жизнь" на платформе Дзен.

Новая пролетарская власть строить жизнь начала на самых справедливых законах в разных сферах: экономике, общественных и классовых отношениях, культуре и образовании, здравоохранении и защите Отечества.

Согласно новым законам, земля, вода и территория страны принадлежат народу. Так же, как и все ресурсы, созданные трудом.

Вождь молодой страны В.И. Ленин подчеркивал, что для партии и советской власти главной задачей становится строительство социализма, хозяйственное дело.

Партия большевиков и правительство взяли курс на укрепление связей между республиками, взаимопомощь в строительстве новой жизни, а также сохранении традиций народов. Опорой и надежным крылом для республик была Советская Россия.

Коммунистическая партия и Советское государство поставили главной общей задачей создание тяжелой индустрии, которая составляет прочную базу народного хозяйства и обороноспособности СССР, а также является источником неуклонного роста благосостояния трудящихся.

Еще накануне Великого Октября Ленин говорил:

Либо смерть, либо догнать и перегнать самые передовые капиталистические страны.

А товарищ Сталин уточнял:

Мы отстаем от передовых стран на 50 – 100 лет. Нам предстоит пробежать это расстояние за десять лет. Либо мы это сделаем, либо нас сомнут.

При жизни В.И. Ленина был создан Госплан во главе с Г.М. Кржижановским. Параллельно в стране была развернута большая работа по ликвидации безграмотности населения. Всеобуч охватил всю страну. Новой стране были нужны грамотные специалисты, которые создавали и обслуживали новую технику и оборудование.