Диетолог назвала три блюда на завтрак, от которых растет жир на талии

15:40 2023-08-12

Последствием неправильно подобранного завтрака могут стать лишние килограммы на талии. Так считает диетолог Лори Уокер, пишет SheFinds.

По словам специалиста, есть минимум три продукта для утренней трапезы, от которых растет вес — это хлопья, йогурт и смузи. Диетолог пояснила, что хлопья могут быть с сахаром и обработанными, а от них вес только увеличивается.

Эксперт согласна с тем, что йогурт богат белком, но предупредила, что в некоторых его видах есть скрытые сахара и искусственные вещества. По словам диетолога, лучше всего употреблять греческий йогурт без сахара и искусственных ингредиентов.

Смузи из магазина, по словам Уокер, также могут содержать много калорий и сахара, что усилит переедание. Она посоветовала готовить смузи с фруктами дома и не добавлять искусственные подсластители.

Эксперт отметила, что полезный завтрак должен быть богат клетчаткой и белком и состоять из цельных продуктов.

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