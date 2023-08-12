Диетолог назвала три блюда на завтрак, от которых растет жир на талии

По словам специалиста, есть минимум три продукта для утренней трапезы, от которых растет вес — это хлопья, йогурт и смузи. Диетолог пояснила, что хлопья могут быть с сахаром и обработанными, а от них вес только увеличивается.

Эксперт согласна с тем, что йогурт богат белком, но предупредила, что в некоторых его видах есть скрытые сахара и искусственные вещества. По словам диетолога, лучше всего употреблять греческий йогурт без сахара и искусственных ингредиентов.

Смузи из магазина, по словам Уокер, также могут содержать много калорий и сахара, что усилит переедание. Она посоветовала готовить смузи с фруктами дома и не добавлять искусственные подсластители.

Эксперт отметила, что полезный завтрак должен быть богат клетчаткой и белком и состоять из цельных продуктов.