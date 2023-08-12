3 родительские фразы, которые наносят детям непоправимый вред

Причём родители даже не догадываются о том, насколько серьёзно вредят сыну или дочери. Итак, что нельзя говорить мальчику или девочке?

«Ладно, только не надоедай нам»

Ребёнок начал истерить в магазине, требуя купить ему игрушку? В подобной ситуации не идите ему на уступку!

Иначе получится так, что малыш «выманил» ту или иную вещь. После этого ребёнок начнёт использовать слёзы в качестве средства достижения целей. Перевоспитать чадо будет очень сложно.

Вместо фразы «Хорошо, мы купим тебе эту игрушку, только перестань плакать» лучше произнести следующее: «Пока не успокоишься, мы не будем даже обсуждать это».

«Ты говоришь ерунду!»

Иногда дети удивляют своих родителей нелепыми заявлениями. Мамы и папы должны относиться к таким словам спокойно, ведь ребёнок ещё мал и наивен.

Не критикуйте малыша за незнание или непонимание чего-то. Не смейтесь над ним, иначе обесцените чадо и сделаете его неуверенным в себе.

Лучше объясните сыну или дочери, как обстоят дела на самом деле.

«Оставлю тебя в детском садике»

Не пугайте ребёнка. И не говорите ему, что не вернётесь за ним или отдадите его кому-то.

Любой малыш боится оказаться брошенным. И неудачная родительская фраза может нанести чаду серьёзную психологическую травму, последствия которой будут давать о себе знать даже во взрослом возрасте.