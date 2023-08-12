В двух областях Беларуси разрешили собирать клюкву и бруснику

Первыми добро дали на это власти Брестской и Гомельской областей, соответственно, там сбор ягод стартует раньше, чем в других регионах страны.

В упомянутых областях собирать бруснику можно с нынешней субботы, 12 августа, а пойти за клюквой можно будет с 9 сентября. Вслед за Брестчиной и Гомельщиной со сроками по сбору данных ягод определились Гродненская и Могилевская области.

Решения об этом содержатся в постановлениях облисполкомов, опубликованных на правовом интернет-портале республики. Власти Гродненщины и Могилевщины дали добро на походы за брусникой с 14 августа, а за клюквой – с 11 сентября.

Если же кто-то решит начать сбор данных ягод вне установленных властями сроков, рискует подвергнуться штрафу. В частности, для физических лиц размер штрафа составляет до 20 базовых величин (740 рублей).

Предпринимателю-нарушителю придется раскошелиться на 100 базовых (3 700 рублей), а юридическому лицу – до 500 базовых (18 500 рублей).