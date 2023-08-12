Каким был образ Любови Орловой до того, как звезда стала подражать Марлен Дитрих

Судя по ранним фото, знаменитая кинозвезда СССР Любовь Олова от рождения была не блондинкой, а шатенкой - с темным оттенком волос. Не исключено, что даже брюнеткой.

На некоторых ранних снимках Любовь Орлова настолько отличается от привычного образа, что может возникнуть вопрос: "А Орлова ли это?".

Но у этих фото есть "железное алиби". Одно из них даже попало в коллекцию российского адвоката Александра Добровинского вместе с семейным архивом Орловой-Александрова, и его принадлежность звезде не подлежит сомнению.

Как отмечают поклонники, Любовь Петровна здесь тоже выглядит не хуже, нежели в образе блондинки.

Что стало причиной для такой резкой смены внешнего образа актрисы? В 1933-м году Любовь Орлова познакомилась с режиссером Григорием Александровым, искавшем артистку на роль Анюты в ленте "Джаз комедия" (рабочее название "Веселых ребят").

Александров тогда только вернулся из большого турне 1929-1932-х годов по Европе и США, куда власти СССР отправляли его с целью перенять "передовой опыт".

По всей вероятности, в этой поездке Александров так вдохновился актрисой Марлен Дитрих, что ему захотесь перенести частицу образа этой актрисы в свой новый фильм.

Калька нового внешнего вида Любови Орловой с Марлен Дитрих, разумеется, не была буквальной. К тому же к концу 1930-х годов образ Дитрих стал еще более утонченным, но менее естественным, и сходство артисток стало менее очевидным.

Впрочем, поклонники уверены: если бы Любовь Орлова оставалась такой, как была до "переделок" Александрова, персонажи ее ролей ничего бы не потеряли в обаянии, хотя внешнее воплощение было бы другим.