Авиакомпания «Россия» запустит прямые рейсы из Москвы на Бали

В настоящее время компания ведет активные переговоры с авиационными властями России и Индонезии, а также занимается получением всех необходимых разрешений для реализации данного маршрута.

Глава "Аэрофлота" Сергей Александровский ранее объявил о планах начать выполнение рейсов на Бали осенью 2023 года. На данный момент из России отсутствует прямое авиасообщение с этим популярным туристическим направлением.

Авиакомпания "Россия" ранее осуществляла регулярные перелеты на остров, но с приходом пандемии авиарейсы были приостановлены.