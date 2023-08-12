Авиакомпания «Россия» запустит прямые рейсы из Москвы на Бали

18:10 2023-08-12

Подразделение "Аэрофлота" - авиакомпания "Россия", планирует рассмотреть перспективу организации прямых перелетов из Москвы на остров Бали.

В настоящее время компания ведет активные переговоры с авиационными властями России и Индонезии, а также занимается получением всех необходимых разрешений для реализации данного маршрута.

Глава "Аэрофлота" Сергей Александровский ранее объявил о планах начать выполнение рейсов на Бали осенью 2023 года. На данный момент из России отсутствует прямое авиасообщение с этим популярным туристическим направлением.

Авиакомпания "Россия" ранее осуществляла регулярные перелеты на остров, но с приходом пандемии авиарейсы были приостановлены.

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