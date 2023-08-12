Знающий огородник рассказал, какие растения любят кофейную подкормку

Хорошо реагируют на подкормку из кофе многие овощи и цветы. Напиток добавляют в мульчу или непосредственно в грунт. Добавка питает растения и насыщает почву влагой.

Болгарский сладкий перец будет мясистым и еще более вкусным и сочным. Положительно отзывается на подкормку огурец, вкусовые качества плодов улучшаются, повышается урожайность.

Угостить кофе можно любую зелень, которая вырастет еще более сочной и ароматно, насыщенного яркого цвета. Подкормить напитком можно лук, редис или картофель.

Некоторые цветы тоже не откажутся от такого угощения. Например, можно предложить чашечку кофе бегонии, камелии, гортензии. Розам светлых тонов лучше от такой подкормки воздержаться.