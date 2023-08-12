«Ни в коем случае!» - самые опасные вещи для покупки в секонд-хенде

Эксперт в области клининга и сотрудница компании MyJobQuote Хизер Барриган назвала категории предметов, которые не рекомендуется покупать из вторых рук.
Мягкая мебель
Диваны, кресла, табуретки и стулья с тканевым покрытием. Женщина отметила, что перечисленные элементы интерьера практически невозможно очистить от годами скапливавшейся грязи.
Кроме того, внутри них обитают бактерии, клещи, мертвые клетки кожи и постельные клопы.
Защитные шлемы
Они могут иметь визуально незаметные повреждения. Кроме того, внутри головного убора могут содержаться бактерии, оставшиеся после другого человека.
"Не рискуйте своей безопасностью и приобретите новый, чистый шлем", - предупредила эксперт, добавив, что данная рекомендация распространяется и на автокресла.
Подушки
Синтетические или перьевые – неважно, поскольку на них все равно скапливаются слюна, пот, слезы, вши и бактерии.
Предметы личной гигиены
Несут огромный риск для здоровья. К данной категории относится и декоративная или уходовая косметика, лосьоны, средства для ванны.
Они могут привести к аллергии, кожной инфекции, конъюнктивиту и герпесу.
Грили для барбекю
Остатки пищи и жира могут нанести вред пищеварению.
Помимо этого, использованный гриль может быть пожароопасным.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__