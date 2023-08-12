Великая Эва: молодая аргентинская актриса стала самой известной первой леди XX века

Мария Эва Дуарте родилась 7 мая 1919 года в маленком городке Лос-Тольдос, чтов провинции Буэнос-Айрес.

Отец будущей первой женщины страны — владелец небольшой скотоводчексой ферма, мать — его служанка, не имевшая никаих законных прав на какое бы то ни было имущество отца своего ребенка. После смерти главы семьи законная жена Хуана Дуарте выгоняет бесправную служанку и ее детей из дома, лишая их крова.

Вся дальнейшая жизнь Эвы Дуарте проходит в борьбе за место под солнцем.

В 1935 году она уезжает в столицу с единственной мечтой — стать актрисой. И у пробивной провинциальной и очень привлекательной девушки это получается. Она начинается играть в небольшом и не очень известном театре "Комедия". Критики удивлялись таланту провинциалки, которая никогда не училась актерскому мастерству, и Эва Дуарте все чаще стала появляться на обложках журналов, в рекламе и на радио.

Определяющим для восходящей звезды и всей истории Аргентины становится 1944 год.

В один "волшебный день", как позже напишет сама Эва, на официальной встрече с участием её театральной труппы она знакомится с молодым и перспективным полковником Хуаном Пероном.

По легенде, их роман начался в первый же день их встречи. Абмициозная актриса помогла поверить начинающему политическую карьеру Перону в то, что он может добиться невероятных успехов.

После его ареста, 17 октября 1945 года случилось важнейшее для страны событие, вошедшее в историю как "день освобождения Перона народам". Более 5 тысяч рабочих собрались на площади перед президентским дворцом, требуя немедленно отпустить полковника.

Руководство страны ничего не могло сделать против разъяренных народных масс. Сразу после выхода из тюрьмы Хуан женится на Эве и еще сильнее укрепляет свои позиции на пути к своему первому президентскому сроку.

Харизматичная Эва Перон завовевала сердца миллионов аргентинцев.

Очень быстро она начала играть одну из главных ролей в политике страны: основала свой благотворительный фонд помощи бедным, стала кумиром левой молодежи наравне с Че Геварой и активно поддерживалась пропагандой. Со временм в своем тандеме с Хуаном Пероном она начала выходить на передний план. Пока ужасная болезнь — рак шейки матки — не прервал ее жизнь в 33 года.

На протяжении десятилетий Эвита — имя нарицательное не только в Аргентине, но и во всем мире.

Фигура Эвы Перон оценивается историками неоднозначно, однако никто не спорит с тем фактом, что первая жена 29-го и 41-го президента Аргентины сыграла огромную роль в борьбе за политические права женщин. И тот факт, что следующая жена Хуана Перона станет первой в мировой истории женщиной-президентом, на этом фоне становится символом наследия легендарной Эвиты.