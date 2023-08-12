Опытный цветовод назвал три действия, которые реанимируют увядающие комнатные растения.

Плохое состояние растения может быть вызвано проблемами в корневой части. Если она гниет, то цветок вянет.

О гнилостном процессе свидетельствует плесень и белый налет на поверхности земли.

В этой ситуации нужно достать корневую часть и убрать все плохие отростки. Потом надо сделать пересадку в другой вазон с хорошей землей.

После этого тщательно следите за состоянием грунта, он не должен переувлажняться.

Если все дело в плохом освещении или в его избытке, то можно попробовать переставить цветок в другое место и понаблюдать за ним.

Третья причина - вредители. Из-за них домашние цветы быстро вянут. Спасаемся обычным карандашом. Посыпьте землю карандашной стружкой.

Хорошо, если карандаш будет сделан из кедра, эта древесина отлично отгоняет самых разных паразитов.