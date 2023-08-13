Огородный эксперт объяснил, зачем капусте черный молотый перец

Слизни могут здорово испортить урожай, на охоту они выходят по ночам и в основном лакомятся капустой.

Есть, конечно, специальные средства от вредителей, но они экономически невыгодны и вовсе небезопасны.

Попробуйте черный перец в борьбе с вредителем, многие дачники уже приняли его на вооружение.

Пару пакетиков черного молотого перца (200 г) надо рассыпать прямо по земле рядом с кочанами. Потом можете вовсе забыть о слизнях. Они забудут дорогу к капусте.

Если к тому же за растениями будет должный уход, то шанс победить вредителей увеличивается в разы.

Не позволяйте образовываться застою воды на грядках, поливайте капусту только под корень. Растения нужно чаще рыхлить.

Большую пользу в противостоянии со слизнями принесет добавление в грунт сухих порошков - золы, горчичного жмыха, табачной пыли.