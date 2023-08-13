Огородник со стажем назвал бесплатное средство, которое поможет в борьбе с клопом на малиннике

Ягоды, на которых поселился клоп, он запросто может испортить своим неприятным запахом. Есть после этого их невозможно.

Но есть способ навсегда прогнать незваного гостя с малинового куста.

Нам понадобится луковая шелуха. Насобирайте ее побольше и приготовьте настой. Заливаем очистки водой в любой пропорции.

Настаиваем 5 дней. Потом процеживаем и разбавляем полученных концентрат. К одной части настоя добавляем 4 части воды.

Заливаем жидкость в распылитель и обрабатываем ягодные кусты. Делать так можно до 10 раз в сезон. Тогда вредитель уйдет и больше не захочет вернуться.

Результат вы заметите очень быстро, буквально с первых обработок.