Огородник со стажем назвал бесплатное средство, которое поможет в борьбе с клопом на малиннике

07:53 2023-08-13

Если на малине завелся вонючий клоп, победить его можно одним простым средством, которым давно пользуются бывалые дачники.

Ягоды, на которых поселился клоп, он запросто может испортить своим неприятным запахом. Есть после этого их невозможно.

Но есть способ навсегда прогнать незваного гостя с малинового куста.

Нам понадобится луковая шелуха. Насобирайте ее побольше и приготовьте настой. Заливаем очистки водой в любой пропорции.

Настаиваем 5 дней. Потом процеживаем и разбавляем полученных концентрат. К одной части настоя добавляем 4 части воды.

Заливаем жидкость в распылитель и обрабатываем ягодные кусты. Делать так можно до 10 раз в сезон. Тогда вредитель уйдет и больше не захочет вернуться.

Результат вы заметите очень быстро, буквально с первых обработок.

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