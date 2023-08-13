Несколько полезных секретов по выращиванию сливы от опытного садовода

Для формирования косточек сливе, как и всем косточковым растениям, нужен кальций. Добыть его можно в извести. Готовим раствор - одну часть глины и одну часть извести.

Потом белим стволы деревьев плотным слоем. Так сможем увеличить урожай и предупредим растрескивание коры весной. Побелка помогает удержать в стволе влагу.

Можно добавлять известь вместе с поливом. В воду на 10 л вносим столовую ложку извести. Делаем это раз в месяц.

Чтобы лучше завязывались завязи, обрызгиваем сливу в начале фазы цветения борной кислотой, растворенной в воде.

Некоторые дачники закапывают возле ствола железные предметы (стружку, гвозди, болты) чтобы поднять урожайность растения.