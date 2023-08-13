Садовод со стажем научил правилам выращивания красивого ампельного растения - садовой брахикомы

Родом брахикома из Австралии. Относится к однолетникам семейства астровых. В высоту достигает 40 см.

В умеренных широтах чаще всего разводят "Голубую Малышку", "Блю стар", "Негу".

Почву выбираем питательную, дренированную, рыхлую. Выращивать нужно при высокой влажности, но засуха для растения не проблема.

Перед началом цветения растение обрезаем. Это даст толчок для новой волны роста.

Подкармливаем комплексной смесью: азот - 5%, фосфор - 10%, калий - 5%. Подкормки даем каждую неделю, если это требуется.

Как правило, вредители не достают растения, только слизни.

Брахикома хорошо смотрится в контейнерах и является одним из самых популярных ампельных растений.