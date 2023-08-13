Садовод со стажем рассказал, как выращивать растения для создания живой изгороди на даче

Бирючина растет до 2,5 метров в высоту. Она удобна в выращивании, потому что неприхотлива и быстро растет. Не подходит для закисленного и заболоченного грунта.

Отлично развивается на солнце. Для живой изгороди испоользуют, как правило, бирючину обыкновенную. Она не боится мороза, не требовательна к поливам.

Растение формирует плотное, непроницаемое ограждение, к тому же отличается высокой декоративностью.

Кизильник начинает рано цвесте, дает красивые бело-кремовые соцветия. Плоды его поспевают в конце лета. Очень живописное яркое растение, красиво выглядит круглый год.

Растет в любой почве, неприхотливое, не боится экстремальных погод.

Можно стричь растение, придавая интересную фомру. Сочная зелеь образуется при выращивании на открытом солнце.