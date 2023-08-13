Садовые работы с кустами малины и смородины после снятия урожая ягод: советы эксперта

По завершении периода сбора урожая надо приступать к традиционным обработкам и подкормкам кустов.

Очищаем ягодники от паутины, там может оставаться тля на зимовку.

Листики, которые закрутились, подсохли, увядшие, сморщенные ягоды убираем и сжигаем, там часто сохраняются паразиты.

Побеги с мелкой желтой листвой убираем, хороший урожай в новом сезоне они не дадут.

Удобряем красную смородину: на куст две столовых ложки калия и одну суперфосфата.

Кормим черную: на куст две больших ложки суперфосфата, одну калия.

Теперь поливаем кусты, иначе они обронят листву. А без нее не будет расти корневая система.