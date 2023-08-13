Неизвестными жестоко избит саунд-продюсер Тимы Белорусских в самом центре Москвы

Минувшей ночью неизвестные жестоко избили саунд-продюсера Тимы Белорусских, Kaufman Music и Просто Леры Яна Супоненко. Как сообщает Супер.ру, нападение произошло накануне около 4 часов утра на Саввинской набережной.

В 3:30 ночи Ян Супоненко ехали на самокатах со своей девушкой по Саввинской набережной. В некий момент дорогу его девушке перекрыл парень, который вышел из ночного клуба Hunter’s.

Ян хотел уточнить, в чем проблема, и в ту же секунду со спины его ударили в висок. После этого он упал, и его стали бить ногами. Рассечена бровь, наложено несколько швов, зафиксировано сотрясение мозга, - рассказала PR-директор Kaufman Music Алиса Мамонтова.