Где в 21 веке устраивают настоящий геноцид христиан, пострадали сотни человек

Начало эры христианства было ознаменовано гонениями на последователей Иисуа и их массовым истреблением со стороны римлян. Тяжело поверить, но даже в 21 веки люди убивают друг друга из-за различий в вероисповедании.

Так, 12 мая 2019 года жители города Коломбо на Шри-Ланке услышали, как звонят колокола, зазывая их на службу. Тысячи людей пошли к храмам. Тогда у каждого из них стояли вооруженные до зубов военные, которые обыскивали прихожан. С сумками внутрь не пускали.

Дело в том, что тремя неделями ранее, в пасхальное воскресенье, исламисты устроили серию терактов на христианских празднитствах, убив 258 человек и ранив более 500. Объяснили это местью за крестовые походы.

Несколько лет назад в ООН выступил епископ Труро Филип Маунтстивена, который представил доклад о том, что в мире гонениям подвергаются 245 миллионов последователей Христа. При этом известно, что это число является самым высоким среди всех остальных религий.