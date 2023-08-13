Огородный эксперт рассказал, как с помощью простого средства избавиться от пустоцвета и скрюченных огурцов

Всего лишь нужно правильно применить пищевую соду - и проблем как ни бывало.

Если у вас растут искривленные огурцы и полно желтеющих завязей, этот совет для вас.

После регулярной обработки содой все огурчики будут расти ровными и красивыми, и завязи тоже будут в полном порядке. Листья - здоровые и зеленые.

Одной огуречной плети хватит, чтобы получить целую гирлянду плодов. Все растут из каждой пазухи.

Берем это простое дешевое средство из кухонного шкафа и готовим раствор: на 10 л воды добавляем 4 большие ложки.

Поливаем каждый кустик обильно. Все проблемы с огурцами будут решены.