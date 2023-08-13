Ладе Дэнс сделали вторую операцию, она не может ходить и говорить

Лада Дэнс перенесла вторую операцию после ДТП, певица не может самостоятельно ходить и говорить, сообщает ТАСС.

Повторная операция связана с лицевой хирургией. Пока, к сожалению, там есть проблемы. Лада пока не может самостоятельно разговаривать, – поделился директор артистки Сергей Пудовкин.

По его словам, врачи дают оптимистичные прогнозы, но предстоит сложный реабилитационный процесс.

Она пока самостоятельно не может передвигаться, – добавил директор артистки.

Артистка попала в ДТП 5-го августа. На трассе М-2 «Крым» в Подмосковье столкнулись 3 авто, в результате пострадали 4 человека, в том числе - Лада Дэнс. Певица получила черепно-мозговую травму.