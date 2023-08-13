Огородник со стажем рассказал коротко о главных секретах выращивания брюссельской капусты.

По требованиям капута белокочанная и брюссельская не особо отличаются друг от друга. Оптимальная температура для выращивания - около 21 градуса тепла.

Взрослые особи выдерживают небольшие заморозки.

Растения дорастают до метра в высоту, поэтому их надо защищать от сильного ветра. Загущать посадки не рекомендуется.

Осенью грядку надо перекопать, внести ведро компоста или хорошо перепревшего навоза.

На кислых почвах капуста растет плохо, их нужно известковать.

Во второй половине лета подкормите брюссельскую капусту удобрением с калием и фосфором.

У растения крепкая корневая система, поэтому недочеты с поливами она переносит достаточно легко.

Когда капуста на начальном этапе роста, в сильную жару поливать надо по мере необходимости.