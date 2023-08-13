Пенсионер из Германии отправился в велопутешествие по России

74-летний Альфред Мэр прибыл в Санкт-Петербург из Германии с определенной целью. Мужчина намерен начать свое большое путешествие по России именно из города на Неве, сообщает «Фонтанка».

Издание уточняет, что немецкий пенсионер планирует посетить Москву, на двухколесном транспорте проехать по городам Золотого кольца и добраться до Казани.

По словам Мэра, на родине многие отговаривали его от такого путешествия в связи со сложной политической обстановкой. Но Альфред заявил, что не верит немецким СМИ, которые пишут, что в России "происходит катастрофа, что это агрессивная страна".

Велопутешественник по возвращении на родину хочет предоставить своим родным и друзьям отчёт о поездке по России, "чтобы другие не боялись".