Нейропсихолог Наумова объяснила, почему опасно переучивать левшей

Детский психолог, нейропсихолог Наталья Наумова рассказала Газете.ру, как определить, что человек является «бывшим левшой» и какими могут быть последствия при переучивании.

По словам эксперта, переученного левшу отличает неуверенность в себе, он чувствует себя неумехой. По всей вероятности, такому человеку сложнее отстоять свою точку зрения в какой-либо конфликтной ситуации.

Переученный левша обычно задерживает дыхание при письме, чтобы писать красивее. Как правило, у левшей очень сильный нажим на ручку. Дело в том, что они с усилием пишут, и в большинстве случаев каждая буква им дается с трудом. Им сложно писать много, им легче печатать двумя руками.

Наталья Наумова отметила, что у левшей в большинстве случаев нет автоматизированных навыков. Потому, если надо быстро написать, и кто-то в этот момент будет говорить, у левшей это вызовет раздражительность.

Специалист порекомендовала не заставлять детей писать правой рукой, чтобы не мешать его полноценному развитию.