Дачный эксперт рассказал некоторые хитрости, полезные при выращивании сладких крупных томатов

Высаживаем томаты на солнце, лучше на южном склоне, подальше от холодного ветра. Не допускаем загущенных посадок.

Поливаем не часто, но обильно. Много влаги - значит, плоды будут водянистыми.

Чтобы сделать их более сочными, поливаем грядки раствором марганцовки. На 10 л воды добавляем 3 г порошка.

Берите только теплую отстоянную воду для полива - около 22 градусов.

Добавьте в жидкость чуточку навоза, можно немного компоста или зеленой травяной подкормки.