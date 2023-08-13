Дачный эксперт рассказал некоторые хитрости, полезные при выращивании сладких крупных томатов

12:26 2023-08-13

Какие тонкости надо знать, чтобы не остаться без урожая помидоров и не жалеть о потраченном зря времени.

Высаживаем томаты на солнце, лучше на южном склоне, подальше от холодного ветра. Не допускаем загущенных посадок.

Поливаем не часто, но обильно.  Много влаги - значит, плоды будут водянистыми.

Чтобы сделать их более сочными, поливаем грядки раствором марганцовки. На 10 л воды добавляем 3 г порошка.

Берите только теплую отстоянную воду для полива - около 22 градусов.

Добавьте в жидкость чуточку навоза, можно немного компоста или зеленой травяной подкормки.

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