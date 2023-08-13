Диетолог Кэролин Уильямс заявила, что интервальное голодание чревато бесплодием

Сегодня набирает популярность интервальное голодание, которое считается едва ли не самым эффективным методом похудения. Но, как выяснили ученые, такая диета грозит миллионам женщин крайне неприятными последствиями.
Если следовать ей в течение длительного времени, интервальное голодание может повлиять на гормоны, нормализующие менструальный цикл. В итоге месячные могут стать нерегулярными либо пропасть вовсе. Причем - вместе с овуляцией, а также надеждами забеременеть.
Нерегулярные менструации, в свою очередь, могут привести к повышенным рискам рака яичников, диабета 2 типа, сердечных заболеваний и проблем с ментальным здоровьем. Диетолог Кэролин Уильямс предостерегает от интервального голодания женщин, у которых и так наблюдаются нерегулярные месячные.
Такой подход к питанию не показан беременным или планирующим забеременеть, а также женщинам, имеющим расстройств пищевого поведения.
Диетолог напомнила, что сокращение калорий до меньше, чем 1200 в день, недостаточна для взрослого человека.
Если чувствуете усталость, это признак недоедания. Чтобы тело могло нормально работать, нужно потреблять достаточное количество калорий, — рассказала эксперт изданию Daily Mail.
Кэролин, чтобы предотвратить гормональные сбои, советует обогатить меню продуктами, богатыми клетчаткой, белком, витаминами и омега-3 кислотами.
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