Анна Семенович показала «пыточную» для мужчин в своей квартире

Гостем 45-летней звезды Анны Семенович стал рум-турист Виктор Виденеев. Мужчина побывал в любимой квартире певицы и проник в тайны поп-дивы.

Знакомство с уютными апартаментами началось необычно. Анна распахнула неприметную на первый взгляд дверцу и заявила:

Здесь я пытаю любовников, — сказала она серьезно.

Конечно, это оказалось шуткой, потому что на самом деле за обычной дверью оказался гостевой туалет, сообщает СтарХит.

Звезда продемонстрировала гостю просторную и светлую гостиную с аквариумом и беговой дорожкой. К слову, рядом с тренажером находился небольшой винный бар. Певица по этому поводу отшутилась:

Позанималась, и сразу можно нырять за вином. На самом деле люблю тут тренироваться. Включаю телевизор или музыку и хожу.

Анна также провела рум-туриста в небольшую комнату, где стояло уютное кресло. Семенович не скрывает, что любит побыть здесь в одиночестве, релаксируя и отвлекаясь от суеты.

Певица решила показать и свою спальню. Семенович призналась, что тут очень тихо и уютно.