Анна Семенович показала «пыточную» для мужчин в своей квартире

12:40 2023-08-13

45-летняя певица провела экскурсию по своим апартаментам для рум-туриста Виктора Виденеева.

Гостем 45-летней звезды Анны Семенович стал рум-турист Виктор Виденеев. Мужчина побывал в любимой квартире певицы и проник в тайны поп-дивы.

Знакомство с уютными апартаментами началось необычно. Анна распахнула неприметную на первый взгляд дверцу и заявила:

Здесь я пытаю любовников, — сказала она серьезно.

Конечно, это оказалось шуткой, потому что на самом деле за обычной дверью оказался гостевой туалет, сообщает СтарХит.

Звезда продемонстрировала гостю просторную и светлую гостиную с аквариумом и беговой дорожкой. К слову, рядом с тренажером находился небольшой винный бар. Певица по этому поводу отшутилась:

Позанималась, и сразу можно нырять за вином. На самом деле люблю тут тренироваться. Включаю телевизор или музыку и хожу. 

Анна также провела рум-туриста в небольшую комнату, где стояло уютное кресло. Семенович не скрывает, что любит побыть здесь в одиночестве, релаксируя и отвлекаясь от суеты. 

Певица решила показать и свою спальню. Семенович призналась, что тут очень тихо и уютно.

В спальне мятные шторы, качественные стеклопакеты. Ничего не слышно, тишина. Тут не держу орущих мужчин, только подчиняющихся мне.

Я шучу, а то люди подумают, что Семенович здесь связывает мужчин и лупит плеткой, — искреннее посмеялась Анна.

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