В честь певицы Бейонсе в США учредили праздник

Власти американского города Атланта приняли решение назвать 11-е августа Днем Бейонсе в честь недавнего тура певицы, сообщает Газета.ру.

Как опытная исполнительница, автор песен и продюсер, Бейонсе расширяет творческие границы, используя искусство для того, чтобы рассказывать истории, которые находят свой отклик у разнообразной аудитории. Ее деятельность по расширению прав женщин, поддержке прав ЛГБТК+, отстаиванию расового равенства оказала огромное влияние на сообщества во всем мире, — отметили в городском совете Атланты.

Renaissance Tour - девятый концертный тур Бейонсе, он завершится 1 октября.

В феврале 2023-го года Бейонсе поставила рекорд по числу «Грэмми». Певица победила в четырех номинациях: «Лучший танцевальный/электронный альбом» («Renaissance»), «Лучшая танцевальная запись» («Break My Soul»), «Лучшая песня в стиле R&B» («Cuff It») и «Лучшее традиционное R&B-исполнение» («Plastic Off The Sofa»).

Звезда стала обладательницей наибольшего числа «Грэмми» за всю историю премии. В ее коллекции уже 32 статуэтки, что больше на одну, чем у предыдущего рекордсмена - дирижера Георга Шолти.