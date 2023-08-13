Дачница со стажем объяснила, как выращивать томаты, чтобы они никогда не болели фитофторой

Не нужно обеззараживать землю, важнее всего обеспечить хороший уход, тогда проблем с фитофторой не возникнет, считают опытные дачники.

Не придумывайте сложны добавок, делайте почвенную смесь максимально простой: возьмем огородную землю и внесем туда перегной.

Не добавляем ни опилок, ни золы. Подойдет магазинная земля, добавьте туда немного грунта с огорода или из леса.

Но в покупных смесях могут быть патогены, лучше доверять своей земле, собранной с участка.

Помидоры можно не подкармливать, ну иногда при желании давайте им немного зольного порошка.

Еще одно правило: не высаживайте покупную или подаренную чужую рассаду. Только свою, в которой 100% уверены.

Не даем рассаде перерастать. Если она начала тянуться, уменьшаем полив, оставляем в тени.

Саженцы должны быть крепкими и невысокими, тогда они будут выносливы и здоровы.

Если оттенок рассады светлый, бледный, значит, ей не хватило света.

Поливать в теплице надо редко, когда земля уже сухая и по чуть-чуть. Если будет очень сыро, сразу заведется фитофтора.

Открывайте теплицу всегда, дверь захлопываем только при сильном холоде. Никакого конденсата быть внутри не должно. Это прямой путь к фитофторе.

Не балуйте растения слишком тепличными условиями, не делайте из них неженок, постоянно закармливая подкормками. Тогда они вырастут крепкими,сильными и дадут знатный урожай.