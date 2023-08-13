Для чего водители наносят горчицу на поверхность автомобиля, интересный лайфхак

Суть заключается в том, что горчица позволяет временно замаскировать небольшие повреждения на лакокрасочном покрытии авто, создавая визуальный эффект чистоты и блеска.
Процесс довольно прост. Горчицу, предварительно превращенную в пасту, наносят на поврежденные участки кузова. Затем, используя полировальную машину, поверхность обрабатывается.
Результат может вас удивить: мелкие дефекты и царапины становятся менее заметными, а машина приобретает временный блеск.
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