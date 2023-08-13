Анджела 20 последних лет живет с параличом нижних конечностей

Дастин Нгуен, жених Анджелы сделал ей предложение, и влюбленные сыграли красивую свадьбу. В 2006 у них появился ребенок.

«Мне пришла мысль, что я оказалась в таком положении для какой-то цели. Я поняла, что должна сделать очень важный выбор: стать примером для других людей, кто оказался в подобной ситуации и стать их голосом», — рассказывала Анджела.

Универмаг «Nordstrom» искал моделей с ограниченными физическими возможностями и Роквуд отправила свои фотографии в агентство.

Это сотрудничество стало идеальной возможностью для Анджелы вернуться в модельную индустрию.