Как правильно проезжать лежачих полицейских с минимальной нагрузкой на подвеску

Эти препятствия могут вызывать дискомфорт и повреждения автомобилей. Водители сталкиваются с выбором – проезжать неровности прямо или наискосок.

Прежде всего, важно снизить скорость перед подъездом к ним. Особенно важно отпустить педаль тормоза перед проездом, чтобы избежать дополнительной нагрузки на подвеску.

Самым предпочтительным способом проезда является наискосок, где колеса перекатываются чередой, снижая дискомфорт для пассажиров и водителя, а также уменьшая нагрузку на подвеску.