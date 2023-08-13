Дачный эксперт назвал лучшие химические препараты для борьбы с трипсами на клубнике

Фитоверм - один из самых популярных препаратов. Безопасный биоинсектицид для опрыскивания растений. Профилактику делаем три раза за сезон.

На литр воды берем 10 мл препарата. Собирать ягоды можно только через 3 дня после обработки. В жару эффект повышается.

Вертимек используем так: на 10 л воды берем 5 мл препарата. Обрабатываем верхнюю часть растений. Опрыскивать клубнику надо до начала цветения.

Актара дается по листьям, раствор делаем так: на 10 л воды понадобится до 6 г препарата.

Децис очень быстро поражает насекомых. В 10 л воды растворяем 1 г препарата. В сезон понадобится две обработки. Во время цветения.