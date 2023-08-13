Почему важно посмотреть в боковое зеркало после заправки автомобиля: полезная привычка

Однако есть одна полезная привычка, которая может предотвратить распространенные неприятности. После того как сядет за руль, водитель должен обязательно взглянуть в одно из наружных зеркал заднего вида перед тем, как покинуть АЗС. Этот простой шаг поможет избежать неприятных последствий.

Основная цель этого действия - убедиться, что заправочный пистолет не остался в горловине топливного бака. Впрочем, иногда водители, отвлекаясь на что-то, могут забыть извлечь пистолет и попытаться тронуться.

Это может привести к неприятным ситуациям, таким как оторванный пистолет от шланга. Чтобы не оказаться в такой ситуации, стоит обязательно взглянуть в зеркало заднего вида перед началом движения.