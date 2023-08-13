Многие опытные водители хранят в гараже теннисный мячик, вот полезный лайфхак и секрет для чего они это делают

Но не все вещи в гараже имеют непосредственное отношение к автомобилю.

Интересный факт: некоторые водители хранят теннисный мяч в своих гаражах, и это не только из-за спортивных интересов.

Этот спортивный инвентарь может быть использован в качестве полезного "маячка" для водителей, особенно начинающих.

Просто подвесьте теннисный мяч на веревке так, чтобы он слегка касался лобового стекла вашего автомобиля, когда тот полностью заезжает в гараж и находится на безопасном расстоянии от задней стены.

Это простое действие обеспечит легкость при парковке и снизит риск повреждения вашего автомобиля в гараже.