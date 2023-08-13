Садовод со стажем рассказал, как ухаживать за клубникой в конце лета

Убираем с кустиков все плохие листочки - больные, старые, поврежденные. Саму грядку надо полить и прорыхлить, удалить у растений лишние усы.
Чтобы предупредить размножение земляничного клеща, нужно все поврежденные растения очистить от листьев и потом их сжечь.
Все посадки обрабатываем горячей водой (до 60 градусов) или горячим марганцевым раствором.
Клубнику можно обработать биологическим инсектицидом, если заметили на кустах появление других вредителей. Можно использовать и народные средства.
Боремся с мучнистой росой, серой гнилью, пятнистостью. Обрабатываем бордоской жидкостью 1%, добавляя в нее коллоидную серу. 100 г препарата нужно взять на 10 л воды.
Рыхлим почву, удобряем ее, подойдут комплексные удобрения - по чайной ложке под куст.
До конца августа надо завершить посадку усов, не забываем про регулярные поливы.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__